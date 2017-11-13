Arakanlı Müslümanların soğuk ve açlığın pençesinde hayat mücadelesi

Myanmar askerleri ve Budist milliyetçiler tarafından 25 Ağustos'ta başlatılan katliamların ardından Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, kamplarda açlık ve soğukla mücadele ediyor.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal ve beraberindeki heyet, hayırseverlerden toplanan bağışları ulaştırmak için bölgeye gitti.

İnsani yardım malzemelerini dağıtan ekipler, Arakanlı Müslümanların derme çatma barakalarda, yaşam mücadelesine tanıklık etti.

Uysal, kamplarda günde bin aileye gıda ve acil insani yardım malzemesinin dağıtıldığını söyledi.

Naylon hasır üzerinde zorlu yaşam

Olayların başladığı 25 Ağustos'tan bugüne kadar çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğine işaret eden Uysal, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 700 bin mazlum ve mağdur kardeşimiz, bambu, naylon hasır ve brandadan yapılmış 15-20 metrekarelik barakalarda yaşıyor. Toprak üstüne bambulardan yapılmış, naylon hasırın serildiği bu yerde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bölge, yoğun yağmur alan bir iklime sahip olduğu için aşırı derecede rutubet var. Çok sıkıntılı bir yer. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan bir hayat olduğunu söylüyoruz. Birbirine yakınlıkları yarım ila 1 metre olan barakalar.... Bambulardan yapılmış iskeletin üzerine atılan brandayla oluşturulan bu mekanlarda, mahremiyet ve aile hayatı yok. Olmayacak bir durum ve insanlar için bir felaket."

Kaynak: AA