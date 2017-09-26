Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'da gördükleri zulmü anlattı

Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin sivillere yönelik zulümlerinin devam ettiğini anlattı.

Bangladeş basınındaki habere göre, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin 19 Eylül'deki açıklamasında, 5 Eylül'den bu yana Arakan'da operasyon düzenlenmediği yönündeki iddialarının aksine Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'da zulmün sürdüğünü ifade ediyor.

Bangladeş'in Arakan sınırındaki Shah Porir Dwip kıyısına cumartesi günü ulaşan Arakanlı Müslüman Ümmü Gülsüm, şunları dile getirdi:

"Ordu, kocamı geçen hafta çarşamba günü öldürdü. Çocuklarımı yanıma alıp dağlık alana saklandım. İki gün boyunca sadece su içerek yaşadık. Olayların cuma günü sakinleşir gibi olması üzerine dağlık alandan evimize dönmeye karar verdik ancak ordu cumartesi günü tekrar geldi ve tüm köyümüzü yerle bir etti. 4 çocuğumu Kutupalong kampına gönderdim. Şimdi burada (Shah Porir Dwip) akrabalarımın gelmesini bekliyorum."

Naf Nehri kıyısında Myanmar'a birkaç kilometre uzaklıktaki Shah Porir Dwip'de yaşayan Nur Beşar da "Myanmar ordusu, pazar günü öğleden sonra Arakanlı Müslümanların evlerini ateşe verdi ve birçok sivili vurarak öldürdü. Ayrıca nehrin Myanmar tarafındaki bir kurtarma botunu da batırmışlar." ifadelerini kullandı.

Beşar, Arakanlı Müslümanların gün boyunca dağlık alanlarda saklandığını, gece saatlerinde de Bangladeş'e geçtiğini kaydetti.

Shah Powir Dwip sakinleri, Arakan'da pazar günü ateşe verilen evlerden yükselen dumanların dün hala nehrin karşı tarafından görüldüğünü belirtti.

Son 1 ayda Müslümanlara ait köylerden en az 200'ü yok edildi

Uluslararası insan hakları örgütlerinin uydulardan aldığı görüntülerde, Arakan'da Müslümanlara ait köylerden en az 200'ünün yakılarak yok edildiği tespit edildi.

Ancak yakılan köy sayısının açıklanandan daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 436 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.