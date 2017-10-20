Arakan'da fanatik Budistler camilere de saldırdı

Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin Buthidaung'daki saldırıları sonrası bölgedeki camilere girerek ortalığı talan ettikleri ve bir camide idrarlarını yaptıkları sosyal medyada yayılan görüntülerle ortaya çıktı.

Dün çekilen ve sosyal medya üzerinden yayınlanan iki görüntüde, Arakan'da Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Budhidaung kentinin Gudampara ilçesindeki iki ayrı caminin, ordu ve fanatik Budistlerin saldırıları sonrası içler acısı durumu gözler önüne serildi.

Görüntülerin ilkinde, ordu ve fanatik Budistlerin çarşamba günü Gudampara'ya gelerek Müslümanlara ait evleri kundakladıkları, sonra da ilçedeki Büyük Cami'ye saldırdıkları belirtildi.

Camiye giren, ordu ve fanatik Budistlerin, camideki Kur'an-ı Kerim'lere saygısızca davrandıkları, camiyi yağmaladıktan ve talan ettikten sonra buraya idrarlarını yaptıkları kaydedildi.

Videolardan ikincisinde de Gudampara'ya bağlı Barijapara köyündeki caminin çarşamba günkü saldırılar sonrası harabeye dönmüş hali yer aldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.