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Buradasınız : » » Almanya'dan 10 bin mülteci alma kararı

Almanya'dan 10 bin mülteci alma kararı

Avrupa Birliği mültecilere güvenli ve yasal bir Avrupa’nın yolunu açmak üzere başlatılan programla yeni mültecileri kabul ediyor. 10 binin üzerinde mülteci Almanya’ya yerleşecek.

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Almanyadan 10 bin mülteci alma kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın AB'nin yeni yerleştirme programı kapsamında 10 binin üzerinde mülteci kabul edeceğini açıkladı. 

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Yetkilisi Dimitris Avramopoulos, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Federal hükümetin mülteci kabulüne yönelik onayının bu hafta içinde ellerine ulaştığını belirtti.

Avramopoulos "Uluslararası dayanışma söz konusu olduğunda Alman hükümeti yine yerini aldı" dedi. Avrupa Komisyonu yetkilisi, programın geçen yaz aylarında özellikle de korunmaya muhtaç mültecilere Avrupa'ya yasal ve güvenli bir yol açmak için başlatıldığını ifade etti.

Avramopoulos, diğer AB üyesi ülkelerden de onay geldiği ve program kapsamında 40 bin mültecinin kabul edileceğini ifade etti. Avramopoulos, AB içinde 50 bin yeni yer açma hedefine ulaşıldığını ve hatta bu hedefin geçildiğini söyledi.

2019 yılının sonbahar aylarına kadar başta Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere en az 50 bin mültecinin AB ülkelerine yerleştirilmeleri hedefleniyor. Avrupa Birliği, mültecileri kabul eden ülkelere 500 milyon euro mali destek sağlayacak.

Etiketler: mülteci, almanya
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