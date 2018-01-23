Almanya'da uçak ile helikopter havada çarpıştı: 4 ölü

Karlsruhe polisinden yapılan açıklamada, havada çarpışan uçak ve helikopterin Philippsburg yakınlarındaki Rheinhausen ile Erlich Gölü çevresine düştüğü belirtildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Phlippsburg kenti yakınlarında küçük bir uçak ile helikopter havada çarpıştı.
Karlsruhe polisinden yapılan açıklamada, havada çarpışan uçak ve helikopterin Philippsburg yakınlarındaki Rheinhausen ile Erlich Gölü çevresine düştüğü belirtildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA