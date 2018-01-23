Almanya'da uçak ile helikopter havada çarpıştı: 4 ölü

Karlsruhe polisinden yapılan açıklamada, havada çarpışan uçak ve helikopterin Philippsburg yakınlarındaki Rheinhausen ile Erlich Gölü çevresine düştüğü belirtildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA