Almanya'da koalisyonun diğer ortağı SPD sığınmacı anlaşmasından memnun değil

Almanya'da hükümette krize neden olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki sığınmacı politikalarına dair görüş ayrılığı giderildi. CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Berlin'de dün akşam bir araya geldiği ve saatler süren görüşme uzlaşmayla sonuçlandı.

SPD temkinli, muhalefet tepkili

Almanya-Avusturya sınırında sığınmacılar için yeni transit merkezler oluşturulmasını da kapsayan uzlaşma, muhalefet partilerinin ise tepkisine yol açtı. Koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) anlaşmadan memnun değil.

"Anlaşmada çok sayıda soru işareti var"

Anlaşmaya temkinli yaklaşan Sosyal Demokrat Parti yetkilileri, bu konuda tartışmaya ihtiyaç duyduklarını açıkladı. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, uzlaşmayla ilgili çok sayıda soru işaretiolduğunu belirterek konunun görüşülmeye devam ettiğini vurguladı. CDU ise, koalisyon ortağı Sosyal Demokratların anlaşmaya onay vereceğini umuyor. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer bu sabah ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, SPD'nin süreci kolaylaştıracağını açıkladı.

Yeşiller: Fikir yeni değil

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, CDU ve CSU'nun 2015 yılında gündeme gelen bir fikri hayata geçirmek istediğini belirterek, koalisyon ortağı SPD'nin transit merkezleri kurulmasına karşı çıktığına dikkat çekti.

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Transit merkezler fiilen olarak kitlesel tutuklu kamplarıdır. İnsaniyet gözardı ediliyor. SPD'nin tepkisi nerede?" diye yazdı.

CDU ve CSU hangi konularda uzlaştı?

CDU ve CSU liderlerinin Berlin'de sağladığı uzlaşmaya göre, Almanya-Avusturya sınırında yeni bir politika izlenecek. Bu politikaya göre başka ülkelerin sorumluluğunda olan sığınmacıların (başka ülkelerde kayıt altına alınmış) Almanya'ya girişleri engellenecek.

Uzlaşmaya göre transit merkezleri oluşturulacak. Sığınmacılar bu merkezlerde tutulacak ve sığınmacılardan sorumlu ülkelere iadeleri doğrudan bu merkezlerden yapılacak. Ancak iadelere tek taraflı karar verilmeyecek. İadeler ikili idari anlaşmalara dayandırılacak. Söz konusu idari anlaşmaların bulunmadığı durumlarda ise, Avusturya ile mevcut anlaşma gereği, mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.

Merkel-Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmişti. Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.

Kaynak: Deutsche Welle, dpa