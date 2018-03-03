Almanya'da geçen yıl İslam karşıtı 950 saldırı kayıtlara geçti

Almanya İçişleri Bakanlığı, islam karşıtlığı üzerine gelen bir soru önergesine cevap verdi.

Açıklanan verilere göre, Almanya'da İslam karşıtı saldırılarda, genelde cami ve camilere ait merkezler hedef alındı.

33 kişinin yaralandığı saldırılarda faillerin neredeyse tamamı aşırı sağcılardan oluşuyor.

Saldırılar, camilere domuz kanı atılması, tehdit mektupları gönderme, başörtülü kadınlara saldırma, evlere veya camilere Nazi sembolleri çizme ve internette nefret içerikli yazıların paylaşılması şeklinde çeşitlilik gösteriyor. Bakanlık, maddi zararın hesaba katılmadığını belirtti.

Almanya'daki İslam karşıtı saldırıların ilk kez geçen yıl kayıt altına alınması nedeniyle bir önceki yıla ilişkin herhangi bir kıyaslama yapılamadığı da altı kaydedildi.

"Bazı saldırılar kayıt altına alınmıyor"

Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek de yaptığı açıklamada, rakamların kesinlik taşımadığını çünkü bazı saldırıların kayıt altına alınmadığını söyledi. Mazyek Almanya'daki Müslümanların günlük yaşamlarında artık sokağa çıkarken çekinceler yaşadığını ifade etti.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, yaptığı açıklamada, İslam düşmanlığının ülkede kalıcı hale gelmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Jelpke, Almanya için Alternatif Partisi hakkında, ''İslam düşmanları artık sokaktan meclise geldiler. Meclis koltuklarında Müslümanların Almanya'daki yaşamlarına karşı ortamı zehirlemeye çalışıyorlar'' yorumunu yaptı.

Kaynak: AA