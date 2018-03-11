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Almanya'da cami kundaklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii kundaklandı. Cami kullanılamaz hale geldi.

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Almanyada cami kundaklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'in Reinickendorf ilçesinde, yerel saatle 02.00 sıralarında Koca Sinan Camii'nde yangın çıktı. 

Caminin çay ocağı ve giriş kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Cami yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Camide din görevlisi olarak görev yapan Bayram Türk, çevredekilerin camiye yanıcı madde atanları tespit ettiğini, yüzü kapalı üç kişinin camiye yanıcı madde atıp kaçtığını söyledi.

Berlin polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Çay ocağının giriş kapsındaki camın kırık olmasından dolayı camiye saldırı ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, kundaklama, cami, almanya
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