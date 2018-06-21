Almanya'da biyolojik silah tehdidi

Alman birinci televizyon kanalı ARD'ye konuşan Federal Başsavcı Peter Frank, Köln'de geçen hafta Tunuslu bir zanlının evinde zehirli madde bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Güvenlik birimlerinin uzun süredir saldırıların farklı biçimlerde düzenlenebileceği tehlikesi üzerinde durduğunu söyleyen Frank, "Teröristler bu konuda çok yaratıcı olabilir ve bütün senaryoları deneyebilir. Buna biyolojik silah tehdidi de dahil. Buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Tunuslu zanlı DEAŞ üyesi değil

Frank, geçen hafta Köln'de gözaltına alınan Tunus vatandaşı zanlının DEAŞ'a katılmak için iki kez Türkiye üzerinden Suriye'ye gitme teşebbüsünde bulunduğunu ancak başaramadığını açıkladı. Başsavcı Frank'e göre zanlı şu an DEAŞ üyesi değil.

Tunus vatandaşı Seif A.H. polisin evinde yaptığı aramanın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Başsavcılığın verdiği bilgiye göre, zanlının evinde yapılan aramada 84,3 miligram zehirli risin ele geçirilmişti.

Risin, keneotu bitkisinin tohumundan üretiliyor.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch Çarşamba günü yaptığı açıklamada, zanlının internetten sipariş ettiği zehirli maddelerle biyolojik silah yaparak somut bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AFP, DW