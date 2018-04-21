  • 21 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.08
    EURO 5.01
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.014
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Almanya'da 2 Türk'e ırkçı saldırı

Almanya'da 2 Türk'e ırkçı saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2 kişi, 1'i kadın 2 Türk'e önce sözlü hakarette bulundu, daha sonra yanlarındaki köpekle saldırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyada 2 Türke ırkçı saldırı

Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde, dün akşam saatlerinde Lichtenberg ilçesinde biri 56 yaşında kadın, diğeri 36 yaşında erkek 2 Türk'ün yabancı düşmanı 2 kişinin hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi.

Saldırganlardan birisinin kadını boğazından tutarak yere ittiği kaydedildi.

Gazete, saldırganların daha sonra yanlarındaki köpeğe ısırma talimatı verdiğini, pitbull cinsi köpeğin de adı açıklanmayan erkeği bacağından ısırdığını yazdı.

Çevredekilerin 2 Türk'ün yardımına koşması üzereni saldırganların kaçtığı belirtildi.

Berlin polisine bağlı devlet güvenlik birimi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER