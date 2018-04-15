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Buradasınız : » » Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Rusya ve ABD'ye Suriye uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Rusya ve ABD'ye Suriye uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye'de doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var" dedi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeierden Rusya ve ABDye Suriye uyarısı

Frank-Walter Steinmeier, “Bild am Sonntag” gazetesine verdiği röportajda, Cumartesi gecesi düzenlenen hava saldırılarının, tekrarlanan kimyasal silah kullanımına karşı misilleme anlamına geldiğini söyledi.

"Ciddi tehlike var"

Bugün Rusya-ABD ilişkilerindeki gerilimin bir sonraki aşamasına gelindiğini ifade eden Steinmeier, "Bu gaddarlıkların cezasız kalmadığına ilişkin memnuniyet büyük olsa da 7 yıldır süren Suriye savaşında ilk kez, Amerikan ve Rus silah sistemlerinin Suriye topraklarında doğrudan karşı karşıya gelmesi konusunda ciddi tehlike var" değerlendirmesini yaptı.

"ABD ve Rusya büyük sorumluluk taşıyor"

Suriye’de barışçıl gelecek için yol arayanların bir sonraki hava saldırısının ötesini düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Steinmeier, bu konuda ABD ve Rusya’nın büyük sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Steinmeier, ABD ve Rusya'nın ilk adımı atmaları gerektiğini ifade ederek "Putin ve Trump bunu dünyaya borçlu. Washington ve Moskova Suriye konusunda birbirlerine yaklaşan yolu bulamazsa Suriye’deki durumun düzelme şansı sıfır" dedi.

"İki tarafta da artık güven temeli yok"

Rusya ile Batı arasındaki yabancılaşmanın da kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Steinmeier, “Fiilen iki tarafta da artık güven temeli yok“ diye konuştu.

Steinmeier, bu tehlikeli yabancılaşmaya karşı çıkmanın sorumlu siyasetin esas görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, Steinmeier, suriye, abd, rusya
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