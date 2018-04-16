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Buradasınız : » » Air France'ta grev devam ediyor: Uçuşların yüzde 45'i iptal

Air France'ta grev devam ediyor: Uçuşların yüzde 45'i iptal

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ta devam eden kademeli grev nedeniyle, şirketin yarınki uzun mesafe uçuşlarının yüzde 45'inin iptal edileceği açıklandı.

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Air Franceta grev devam ediyor: Uçuşların yüzde 45i iptal

Air France yönetiminin yazılı açıklamasında, sendika yönetimlerinin yarın ve çarşamba günü için grev kararı aldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, uzun mesafeli uçuşların yüzde 45'i, Paris çıkışlı orta mesafeli uçuşların yüzde 35'i ve iç hat seferlerinin yüzde 20'si iptal edilecek.

Açıklamada greve katılım oranının düşmesinin beklendiği ve seferlerde düzensizlik ile gecikmelerin de olabileceği bilgisi verildi.

7 günde 170 milyon euro zarar etmişti

Air France'da pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üyesi olduğu 11 sendika tarafından, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 artış talebiyle 22 Şubat, 23 ve 30 Mart, 3, 7, 10 ve 11 Nisan'da düzenlenen grevler kademeli olarak sürdürülüyor.

Cuma günü şirket yönetimiyle bir araya gelen sendika temsilcileri, görüşmeden sonuç alınamadığını belirterek yarın ve çarşamba günü ayrıca 23 ve 24 Nisan günlerinde greve gidileceğini açıklamıştı.

Air France yönetimi, 7 günlük grevin şirkete 170 milyon euro zarar ettirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: hava yolu şirketi, Fransız, air france, grev
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