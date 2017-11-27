Agung yanardağı faaliyette: 100 bin kişinin tahliyesi için harekete geçildi

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle büyük patlama ihtimaline karşın en üst düzeyde alarm verildiği belirtildi.

Şiddetli şekilde kül ve duman püskürten Agung Yanardağı'ndan kısa üre içerisinde lav akıntısının başlaması bekleniyor.

Turizm merkezi Bali'deki uluslararası havaalanı da uçuşlara kapatıldı. 500'e yakın uçuş iptal edilirken, 60 bin kişi yolcu mahsur kalmış durumda.

Yanardağın çevresindeki 22 köy yasak bölge ilan edildi ve 40 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edilmesi için harekete geçildi.

Turistlerin adadan tahliyesi için alternatif havaalanı seçenekleri üzerinde çalışmalar sürüyor.

Yanardağda son olarak 1963 yılında şiddetli bir patlama yaşanmış ve binden fazla can kaybı meydana gelmişti.



Kaynak: TRT Haber/AA