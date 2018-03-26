Afrin'de yakalanan teröristler YPG/PKK'nın iç yüzünü anlattı

Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan ve aralarında küçük yaşta olanların da olduğu 14 terörist Hatay'da, 2 örgüt üyesi ise Kilis'te tutuklandı.

Yakalanıp Türkiye'ye getirilen 10 kişi ise, sorgularının ardından örgütle bağlantılarının olmadığı tespit edilince ülkelerine gönderilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Planları bir kez daha ortada

Teröristlerin adli makamlara verdikleri ifadeler, örgütün Afrin'deki yapılanmasını, planlarını ve çocukları nasıl örgüte dahil ettiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Askere alma" adı altında eleman topladılar

Örgüt mensuplarından A.K. ifadesinde, geçen yıl bayramda akrabalarını görmek için Afrin'e gittiğini, o sırada her evden "askere alma" adı altında örgüte eleman toplandığını anlattı.

A.K. kendisinin de bu şekilde mecburen örgüte katıldığını söyledi.

"Örgütte bulunduğum süre içinde silahlı eğitim aldım. 4 arkadaşımla Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Bülbül kasabasının tepesinde bulunuyordum. Bu tepeyi koruyorduk."

A.K. bu sırada uçaklarla tepenin bombalandığını ve yaralandığını, TSK tarafından Türkiye'ye getirilip Kilis'te tedaviye alındığını sözlerine ekledi.

100 dolar karşılığında katıldı

Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T. ise, ailesinin fakir olduğu gerekçesiyle 100 dolar karşılığında henüz 8. sınıf öğrencisiyken örgüte katıldığını anlattı.

O yaşlarda örgütün kamplarında siyasi ve silahlı eğitim aldığını söyleyen A.S.T.;suikast, sabotaj ve bomba eğitimleri de gördüklerini sözlerine ekledi.

Sivillerin çıkışına engel olmak için patlayıcı tuzakladıklarını itiraf etti

Yakalanarak Hatay'a getirilen teröristlerden E.A. ise, Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek, ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan iki teröristten birinin kendisi olduğunu itiraf etti.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan üç terörist ise ifadelerinde, örgütün kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattı.

Her evde en az 2-3 terörist

Teröristler, örgütün "Ailenizi ve sizi öldürürüz" tehditleriyle eleman topladığını söyledi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada yaralı yakalanarak Kilis'e getirilen terör örgütü mensubu M.M. ise ifadesinde, köylerini işgal eden terör örgütünün kendilerine silah dağıttığını, her evde en az 2-3 silahlı örgüt üyesinin bulunduğunu itiraf etti.

Araçları durdurup, halkın bilgilerini örgüte götürdüler

Örgütün "YPG kimliği" dağıttığını anlatan M.M., yoldan geçen araçları durdurarak kimlik sorgusuyla halkın bilgilerini toplayıp örgüte ilettiklerini söyledi.

M.M., silah altına alınabilecek özellikle gençlerin bilgilerinin toplandığına dikkat çekti.

Çoban yalanı

Türk askerlerinin teröristlerden temizlenen bir bölgede yakaladığı iki teröristin ise, sivillerin arasına gizlenerek çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia edip askerleri yanıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Kaynak: AA