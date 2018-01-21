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Afganistan'da Taliban saldırısı: 18 kişi hayatını kaybetti

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 17 korucu ve 1 polis hayatını kaybetti.

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Afganistanda Taliban saldırısı: 18 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının koruculara yönelik silahlı saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belh Emniyet Amiri Abdulrazzak Kadiri, militanların Şolgara ilçesine bağlı Buzbai köyünde bir evde toplanan koruculara silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 17 korucuyla bir sivil polisin hayatını kaybettiğini vurgulandı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadiri, Taliban ile bağlantısı olan bir korucunun militanların saldırı düzenlemesine yardımcı olduğunu kaydetti.

AA
 

Etiketler: terör saldırısı, taliban, Afganistan
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