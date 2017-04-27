Adaysız cumhurbaşkanlığı seçiminde üçüncü tur

Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turu da "adaysız" gerçekleşti.

Hala hiçbir ismin adaylığını açıklamadığı cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turu, Arnavutluk Meclisi'nde düzenlenen oturumda yapıldı.

Haziran ayında yapılacak genel seçime geçici hükümetle gidilmesini talep eden ve bu nedenle 18 Şubat'tan beri meclis çalışmalarına katılmayıp çadırlı eylem düzenleyen muhalefet partili milletvekilleri, bu oturuma da katılmadı.

Aday olmamasına rağmen anayasaya göre meclisin belirlediği beş turluk seçim takvimi işlemeye devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin dördüncü turu yarın yapılacak.

Dördüncü ve gerekli olması halinde beşinci turda, aday olacak kişinin 140 milletvekilinden 71'inin oyunu alması cumhurbaşkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Hükümeti oluşturan Sosyalist Parti (PS) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSI), mecliste cumhurbaşkanını seçmek için yeterli sayıya sahip olsa da Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı İlir Meta, muhalefetin de desteğini alarak uzlaşmalı bir cumhurbaşkanı seçilmesinden yana olduklarını açıklamıştı.

Adaylık ve seçilme süreci

Anayasaya göre, adaylık başvurusunda bulunacak kişinin en az 20 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarıyla seçiliyor.

Seçimin ilk üç turunda adayın oyların beşte üçünü alması gerekiyor. İlk üç turda seçim gerçekleşmezse dördüncü ve beşinci turda oyların yarısından bir fazlasının alınması yeterli sayılıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin beş yıllık görev süresi 24 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihe kadar yeni cumhurbaşkanı seçilmezse görevi Meclis Başkanı Meta devralacak.

Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesinde, mayıs ayında meclisin prosedür gereği feshedilecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi erkene alınmıştı.

Anayasaya göre, beş turda da aday olmazsa ya da aday olan kişi veya kişiler istenen oy sayısını alamazsa meclis feshedilip 45 gün içinde erken seçime gidiliyor. AA