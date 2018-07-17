AB'nin İran yaptırımlarından muaf kalma talebine ABD'den ret

Avrupa Birliği'nin üç büyük ekonomisi olan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Maliye ve Dışişleri Bakanları, ABD’nin yaptırımlarından muafiyet talebiyle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e mektup yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Avrupalı devletlere yazdığı mektupta AB'nin talebini, "İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri" için reddettiklerini söyledi.

Pompeo, yalnızca AB ulusal güvenliği çıkarlarına yararlı olacak durumlarda istisnalar olabileceğini ifade etti.

Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından sonra uygulamaya konulmuştu.

ABD'nin çekilmesiyle, 2015'te varılan anlaşma öncesi uygulanan yaptırımlar da yeniden yürürlüğe girmiş oldu.

Fransa, Almanya ve İngiltere ise anlaşmaya uymaya devam edeceklerini duyurdu. İran'la varılan nükleer anlaşma sonrası Avrupa'nın en büyük şirketleri iş faaliyetleri için İran'la anlaşmaya gitmişti.

AB'nin 2017'de İran'a ihracatı (mal ve hizmetler) 10,8 milyar euro'ydu. İran'dan AB'ye ithalat ise 10 milyar euro değerindeydi. İthalat rakamları 2016'nın iki katına çıkmıştı.

Avrupalı şirketler İran'la iş yapmaya devam etmeleri durumunda ABD ile bağlarının zayıflayacağı kaygısında.

AB, bu yılın başında Avrupalı şirketlerin İran'la iş yapmaya devam etmeleri için yasal düzenlemeyi yeniden hayata geçirmişti.

Kaynak: BBC