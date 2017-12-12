ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Kerry: Bu ABD için bir utançtır

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tek Gezegen Zirvesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, "Paris İklim Anlaşması bir yıl değil, 26 yıllık bir çalışmanın sonucunda yapılan bir anlaşmadır, ancak bu, bilimden anlamayan insanlar tarafından itibarsızlaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Kerry, anlaşmadan ABD halkının değil Trump'ın çekildiğini ve bunun ABD için bir utanç olduğunu da ekledi. Kerry ayrıca zirveye ABD tarafından sadece bir elçilik çalışanının gönderilmesini de eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Paris İklim Anlaşması'nın ikinci yıl dönümünde düzenlenen zirveye davet edilmemişti.

Fransa, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası ortaklığında düzenlenen zirveye yüze yakın ülkeden devlet ve hükümet başkanları ve üst düzey temsilciler katılıyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 190'dan fazla ülkenin imzaladığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen "Paris Anlaşması" küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmayı ve bütünüyle olmasa da doğaya verdiği hasarı gidermeyi amaçlıyor. 12 Aralık 2015'te Paris'te varılan anlaşma, 22 Nisan 2016'da BM Genel Merkezi'nde imzalanmıştı.

Trump, 1 Haziran'da aldığı bir kararla, selefi Barack Obama'nın verdiği taahhütlerin ABD ekonomisini baltalayacağını iddia ederek ülkesinin anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA