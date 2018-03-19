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Buradasınız : » » AB'den Suriye'de 4 kişiye daha kimyasal silah yaptırımı

AB'den Suriye'de 4 kişiye daha kimyasal silah yaptırımı

Avrupa Birliği, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunduğu gerekçesiyle 4 kişiye daha yaptırım kararı aldı.

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ABden Suriyede 4 kişiye daha kimyasal silah yaptırımı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi'nden, Suriye'ye yeni yaptırım kararı çıktı.

Kararın, AB'nin kimyasal silahların kullanımı ve yaygınlaşmasıyla mücadelesi kapsamında alındığı belirtildi.

AB, Suriye rejimiyle iş birliği halinde hareket eden 1 üst düzey Suriyeli askeri yetkili ile 3 bilim adamının mal varlığını dondurma ve seyahat yasağı kararı aldığını açıkladı. Bu kişilerin, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Son alınan kararla AB'nin, Suriye halkına yönelik şiddet içeren baskıdan sorumlu olmaları, rejimi desteklemeleri veya rejimden fayda sağlamaları nedeniyle yaptırım uyguladığı kişi sayısı 261'e ulaştı. AB aynı nedenlerle 67 şirketin de mal varlığını dondurmuştu.

Yaptırımların 1 Haziran 2018'e kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yaptırım, suriye, kimyasal silah, Avrupa Birliği
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