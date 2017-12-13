AB'den Brexit uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brüksel'de düzenlenen ve İngiltere dışındaki 27 üye ülkenin AB bakanlarını bir araya getiren Genel İşler Konseyi toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Brexit müzakerelerinde özellikle vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali uzlaşı konularında gelinen son durumu değerlendirdiklerini belirten Barnier, "AB ve Birleşik Krallık arasında sağlanan anlaşma müzakerelerin ilk sonucu ve ileriye yönelik önemli bir adım." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin cuma günü Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlanıp sağlanmadığı konusunda karar vereceklerini kaydeden Barnier, "Herkese ihtiyatlı ve sakin olmalarını tavsiye ederim. İngiliz hükümeti adına Başbakan Theresa May'in verdiği siyasi taahhütlere saygı gösterilmesi halinde nihai bir anlaşma yapacağız." diye konuştu.

Barnier, üzerinde anlaşılan konuların artık tekrar değiştirilemeyeceğine dikkati çekerek, "Birleşik Krallığın üzerinde uzlaşılan taahhütlerden caymasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit

İngiltere, geçen yıl haziranda yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Müzakerelerin bu yılın haziran ayında başlayan ilk aşamasında İngiltere'nin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.