  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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ABD'den 'Mescid-i Aksa'da gerilimi yükseltmeyin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Mescid-i Aksa bölgesinde artan tansiyonun düşürülmesi için İsrail ve Filistin tarafına çağrıda bulundu.

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ABDden Mescid-i Aksada gerilimi yükseltmeyin çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakanlıkta düzenlediği günlük basın brifinginde Mescid-i Aksa civarındaki olaylara ve Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bir basın mensubunun, İsrail'in bölgeye çok sayıda metal dedektör ve asker getirmesinin gerilimi artıran bir unsur olup olmadığı şeklindeki sorusuna Nauert, "İki tarafa da gerilimi yükseltecek adımlar atmamaları çağrısını yapıyoruz. Bunun çok hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Bu sebeple gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sözlerimi dikkatli seçiyorum çünkü tansiyonun daha da artmasını istemiyoruz. Oradaki mevcut statükoyu destekliyoruz ve bunun korunması gerektiğini söylüyoruz." cevabını verdi.

Nauert, ABD yönetiminin taraflarla görüşerek olayların sakinleşmesi için çaba gösterdiğini ve bu çabayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Etiketler: abd, Mescid-i Aksa, israil, filistin, müslüman
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