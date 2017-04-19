  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'den BM'ye 'Suriye ve Kuzey Kore' çağrısı

ABD, Suriye ve Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

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ABDden BMye Suriye ve Kuzey Kore çağrısı

Amerikan yönetiminden, Birleşmiş Milletler'e "Suriye ve Kuzey Kore" çağrısı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi'ne Suriye ve Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri konusunda harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, ilk kez insan haklarının ele alındığı bir oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, konseye, Suriye ve Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri konusunda harekete geçilmesi için çağrı yaptı.

Haley, "Dünyanın en gaddar rejimlerinin, insan haklarını en acımasız şekilde ihlal edenler olması sürpriz değil" açıklamasında bulundu.

Haley, etnik ve dini ayrımcılığa maruz kalan Arakan Müslümanlarının durumunun da incelenmesi gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları konusunun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınması önerisinde bulunan Haley'e, Rusya, Çin, Mısır, Etiyopya, Kazakistan ve Bolivya'dan itiraz geldi.
 

Etiketler: abd, BM, suriye, Kuzey Kore
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