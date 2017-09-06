ABD'de film gibi kovalamaca

Teksas'ta tutuklu bir kadın önce kelepçelerini çözdü, sonrada içerisinde bulunduğu polis aracını çaldı ve kovalamaca başladı.
Sabuncubeli Tüneli'nde sona gelindi
Arakan'a yardım elini uzatan ilk ülke Türkiye oldu
Genelkurmay Başkanı Akar, F-16 ile uçtu
'Kuzey Kore'de şu an olanlara katlanacak değiliz'
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü: Iraklı pilot öldü
Fransa'daki petrol ve doğal gaz üretimi 2040'ta duracak
Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına tepki
Başbakan Yıldırım'dan Dursun'a tebrik telgrafı
7 Eylül 2017 gündeminde neler var?