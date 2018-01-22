ABD'de federal hükümet yeniden açıldı

ABD Senatosu, bütçe krizi nedeniyle 3 gündür kısmen 'kapalı' olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bütçe konusunda anlaşmaya varmalarının ardından federal hükümet kapanmıştı.

ABD federal hükümeti Barack Obama döneminde de 16 gün süreyle kapalı kalmış; toplam maliyet 25 milyar doları bulmuştu.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Kaynak: TRT Haber

