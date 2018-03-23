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ABD yönetiminden Münbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok

ABD'nin Münbiç'teki askeri varlığına dair Pentagon net bir açıklama yapmaktan çekinirken, ABD Dışişleri Bakanlığınca, "Çekilmek gibi bir niyetimiz yok." ifadesi kullanıldı.

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ABD yönetiminden Münbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük basın toplantısında Münbiç'teki ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Gallowey, "Münbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Koalisyon güçleri şu anda Münbiç bölgesinde bulunuyor. DEAŞ kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız."

Dışişleri Bakanlığından farklı yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.

Sözcü, "Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, "ABD'nin Münbiç'teki varlığı"na ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız." dedi.

Kaynak: AA

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