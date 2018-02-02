ABD yönetiminden Esed rejimine "kimyasal" silah uyarısı

Amerikan medyasına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Suriye'de Beşşar Esed rejimini "kimyasal silah kullanmaması" konusunda uyardı.

Esed rejiminin yeni tür kimyasal silahlar üretip kullanıyor olabileceğini belirten yetkililer, bu durumda Esed'e karşı askeri seçeneklerin yeniden değerlendirilebileceğine işaret etti.

"Trump, askeri seçeneği göz ardı etmiyor"

Bir yetkili, "Başkan Donald Trump, Esed'i (kimyasal) saldırıdan caydırmak veya cezalandırmak için askeri bir eylemi göz ardı etmemektedir." dedi.

2013 yılındaki anlaşma uyarınca ülkedeki kimyasal silahları 2014 yılı içinde ortadan kaldırmış olması gereken Esed rejiminin bazı silahları gizlemiş olabileceği ve bu silahların daha sofistike hale getirilerek yeni tür kimyasal silahlara dönüştürüldüğü yönünde yaklaşımlarının olduğunu ifade eden yetkili, Rusya'ya da çağrı yaparak Esed'in bir daha kimyasal silah kullanmaması noktasında uyarılması gerektiğini belirtti.

"Derin endişe duyuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında "Suriye’de Beşşar Esed yönetiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı" yönündeki haberlere ilişkin “Suriye rejiminin Doğu Guta’da masum halka karşı kimyasal silah kullandığına dair yeni bir haber almış olmanın derin kaygısını yaşıyoruz.” dedi.

Nauert, “Bu haberler doğrulanırsa, son 30 gün içerisinde Doğu Guta’da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” diye konuştu.

Sözcü Nauert, kimyasal silah kullanımı yönündeki haberleri ciddiye aldıklarını belirterek, “Sahadaki partnerlerimiz eşliğinde bu haberlerin doğruluğunu araştırıyoruz.” dedi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017 tarihinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete Sarin yüklü bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan'da füze saldırısı yapılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA