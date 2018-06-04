ABD ve Kuzey Kore heyetleri 5. kez görüştü

18 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey bir Kuzey Kore yetkilisi Amerikan Başkanı ile görüştü.

Başkan Donald Trump, “Kim Jong-un’un sağ kolu” Kim Yong Chol’a özel ilgi gösterdi.

Bu görüşmenin ardından Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşeceğini duyurdu. Daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da görüşecekler.

Trump-Kim buluşmasına sayılı günler kaldı

Tarihi görüşmeye için sıkı bir hazırlık yapılıyor, ABD-Kuzey Kore arasındaki temaslar da haliyle arttı.

ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui başkanlığındaki heyetle bir kez daha bir araya geldi.

Görüşmeler Punmunjom köyünde

Görüşme Kuzey Kore'de silahsızlandırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde yapıldı.

Heyetler, daha önce, 27 Mayıs ile geçen hafta çarşamba, cumartesi ve pazar günleri de aynı yerde görüştü.

Gündem: Kuzey Kore'nin nükleer silahdan arındırılması

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tarafların Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının nasıl başarılacağı ve 1950-53 Kore Savaşı'nın resmen sona erdiğinin ilan edilmesini ele aldığı tahmin ediliyor.

Trump ve Kim arasındaki tarihi zirve, görevdeki bir ABD Başkanı ve bir Kuzey Kore lideri arasında yapılacak ilk görüşme olacak.

Kaynak: AA, TRT Haber