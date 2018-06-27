ABD ve İran arasında petrol savaşı başlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Washington'ın İran'dan petrol ithalatını durdurmaları için birçok ülkeden talepte bulunduğunu ve muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

"İran'ın gelir akışını keseceğiz"

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Washington'ın müttefik ülkelerden Kasım ayına kadar İran'dan petrol ithalatını durdurmasını talep edip etmediği sorusuna, "Evet, sıfıra inmelerini istiyoruz" cevabını verdi.

Gazetecilere açıklama yapan yetkili, "İran'ın gelir akışlarını izole edeceğiz ve İran'ın bölgedeki kötü rolünü gözler önüne sermeye çalışıyoruz" dedi.

Yetkili İran'dan petrol ithalatına herhangi bir muafiyet tanınıp tanınmayacağı sorusuna, resmi pozisyonun muafiyete izin verilmeyeceği şeklinde olduğu cevabını verdi ancak şunu ekledi:

"Hiçbir zaman hiçbir istisna olmayacak demek de istemem."

Türkiye'nin de kapısını çalacaklar

ABD'li yetkili, ABD'nin İran'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler Çin, Hindistan, Türkiye ve Irak'la konunun henüz görüşülmediğini ancak görüşüleceğini ifade etti.

Yetkilinin açıklamalarının ardından ABD ham petrolünün varil fiyatı petrol piyasasında arzın sıkıntıya gireceği endişesiyle 2 dolardan fazla yükselerek 25 Mayıs'tan bu yana ilk defa 70 doları aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 ülkeyle İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmiş ve anlaşma kapsamında askıya alınan ekonomik yaptırımların tekrar başlatılması talimatını vermişti. Yaptırımlar 4 Kasım'da tekrar başlayacak.

Kaynak: Reuters