Amerikan Heritage Foundation uzmanı Luke Coffey, SETA DC'nin düzenlediği "Suriye'de Ayrışma: Türkiye'nin İdlib Operasyonu" başlıklı panelde konuştu.

Coffey, ABD'nin, kaynaklarını Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü stratejiye bağlamasının "dar görüşlülük" olduğunu belirttti.

Suriye'de ABD'nin terör örgütü PKK/PYD ile iş birliğine değinen Coffey, "Rakka düştü manşetlerini görmek bizi mutlu ediyor. Amerikan siyasetçilerinin istediği şey, Amerikan halkının da duymak istediği şey bu." dedi.

Rakka için eski Başkan Barack Obama döneminin siyasileri başta olmak üzere ABD karar vericilerinin PKK/PYD ile iş tuttuğunu anlatan Coffey, DEAŞ'ın sözde hilafetinin yıkılması ile ABD'nin Suriye'deki stratejisinde muğlaklığın baş gösterdiğini ifade etti.

"Suriye çok kaygan bir zemin"

PKK/PYD'nin, ABD'nin Suriye'de uzun döneme yayılan bir rol oynamasını istediğini bildiren Amerikalı uzman, "ABD Suriye'de tehlikeli bir oyun oynuyor. Burasının çok kaygan bir zemin olduğunu düşünüyorum. Rakka'nın hızlıca alınmasının maliyeti YPG gibi bir örgütü silahlandırmaksa bana göre (Rakka'nın alınması) buna değmez." yorumunu yaptı.

Bu hafta ortaya çıkan PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki anlaşmaya da değinen Coffey, bunun PKK/PYD'nin güvenilir olmadığını ortaya koyduğunu anlattı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin, Amerikan yönetiminin PKK/PYD'ye destek vermesi üzerine kötüleştiğini söyleyen Coffey, Türkiye'de ABD'ye karşı var olan rahatsızlığın anlaşılabilir olduğunu vurguladı.

Luke Coffey, "Türkiye ile ABD arasında 70 yıllık iyi bir ilişki olduğunun boş verilemeyeceğini düşünüyorum ve bunca ilişkiyi 7 yıllık bir zorluğa feda etmeye hazır değilim." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı"

SETA DC Direktörü Kadir Üstün Münbiç örneğini vererek, terör örgütü PKK/PYD'nin bu ilçeden çekileceğine dair Türkiye'ye sözler verildiğini ancak bunların yerine getirilmediğini anımsattı.

Kaynak: AA