ABD Senatosu'ndan Yemen tasarısına ret

ABD Senatosu, Amerikan Ordusu'nun Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonlara destek sağlamasını engelleyen yasa tasarısına onay vermedi.

Utah eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, Connecticut eyaleti Demokrat Senatörü Chris Murhpy ile Vermont eyaleti Bağımsız Senatörü Bernie Sanders'ın 28 Şubat'ta Senato'ya sunduğu tasarı, 44'e karşı 55 oyla reddedildi.

"Kongre tarafından onaylanmamış olan ABD Silahlı Kuvvetleri'nin Yemen'deki çatışmalardan çekilmesine yönelik yönerge" başlıklı tasarıda, Kongre'nin onayı olmadan ABD Ordusu'nun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de devam eden operasyonlarına katıldığı ifade ediliyor.

Savaş yetkisinin sadece Kongre'de olduğu belirtilen tasarı, Kongre'nin onayı olmaksızın Amerikan başkanının dış ülkelere asker sevkiyatı yapmasına sınırlama getirilmesini öngörüyordu.

Tasarı tüm kuvvetlerin 30 gün içinde çekilmesini öngörüyordu

Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'de El Kaide'ye karşı operasyonlarda rol almayan tüm kuvvetlerin 30 gün içinde çekilmesi isteniyordu.

Söz konusu tasarıya, Senato'da 52 sandalyesi bulunan Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Lee'nin yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör daha destek verdi. Diğer taraftan Demokrat Parti'den ise 10 senatör tasarıya karşı oy kullandı.

Mattis, Kongre'ye tasarıyı reddetmeleri için mektup yolladı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen hafta konuyla ilgili olarak Kongre üyelerine gönderdiği mektupta tasarıya karşı oy kullanmalarını istemişti.

Mattis mektubunda, "ABD Ordusu'nun sınırlı desteğine yönelik yeni kısıtlamalar sivil kayıplarını artırabilir, terörle mücadelede ortaklarımızla iş birliğimizi zedeleyebilir ve Suudlar üzerindeki etkimizi düşürebilir" ifadesine yer vermişti.

Tasarının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Washington'da bulunduğu sırada reddedilmesi de dikkati çekti.

Yemen’de 10 binden fazla sivil öldü

Yasa tasarısının sponsorlarından Senatör Lee, ABD'nin desteğiyle operasyonların sürdüğü Yemen'de son 7 yılda 10 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini, 40 bin sivilin ise yaralandığını vurguladı.

Ayrıca ülkede 15 milyon insanın temiz suya erişimi olmadığını belirten Lee, Yemen nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 17 milyon insanın ise gıdaya erişiminin bulunmadığını ve açlık riski yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA