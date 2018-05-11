ABD, müttefiklerinden İran'a baskı yapmalarını isteyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın anlaşmadan çekildiğini açıkladığı günden önce İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yanı sıra Japonya, Irak ve İsrail'le bu konudaki temasların başlamış olduğunu söyledi.

Avrupalı şirketler etkilenecek

ABD, yeniden devreye sokacağı ve yeni getireceği yaptırımların İran'ı tekrar müzakere masasına dönmeye zorlayacağını umuyor. Ancak Avrupalı şirketlerin bu süreçte ekonomik anlamda zor durumlar yaşayabileceği ve İran'ın petrole dayalı ekonomisinin felç olabileceği söyleniyor.

Trump'ın anlaşmadan çıkma kararının, Tahran ile ABD'nin karşı karşıya gelmesi ve Washington'un da en yakın müttefikleriyle ilişkisinin gerilmesine kapı açabilecği belirtiliyor.

Ticareti kesmeleri için 3-6 ay süre tanındı

ABD, yabancı şirketlere ve diğer ülkelere, petrol alımları dahil, İran ile süren tüm ticari ilişkilerini bitirmeleri için üç ay ve altı ay arasında süreler tanıdı.

Uzmanlar, şirketlerin Avrupa Birliği Hazine Bakanlığı'ndan muafiyet talep etmelerinin mümkün olduğunu; ancak ABD yaptırımı tehdidi karşısında muhtemelen İran ile ticaretten vazgeçeceklerini söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters