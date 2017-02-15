  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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ABD, Kuzey Kore'ye karşı gardını aldı

Kuzey Kore'nin balistik füze denediği sırada ABD'nin füzenin düştüğü bölgeye iki güdümlü füze destroyeri konuşlandırdığı ortaya çıktı.

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ABD, Kuzey Koreye karşı gardını aldı

Kuzey Kore'nin geçen hafta sonu yeni orta ölçekli balistik füzesini denediği sırada ABD donanmasının tehlike durumunda bunu avlamak üzere iki güdümlü füze destroyerini füzenin düştüğü Japon Denizi'nde konuşlandırdığı bildirildi.

ABD donanmasından alınan bilgiye göre, Aegis balistik füze sistemi donanımına sahip güdümlü füze destroyerleri USS Stethem ve USS McCampbell, Pyongyang'ın balistik füze denemesi sırasında Japon Denizi'nde bulunuyordu.

Japonya ve Güney Kore tarafından da kullanılan Aegis sayesinde aynı anda 100 güdümlü füze takip edilip durdurulabiliyor.

Konuyla ilgili geçen pazartesi günü gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, ABD'nin tehdit oluştuğu anda Kuzey Kore'nin füzelerine önleme yapabileceğini ifade etmiş ancak operasyonel detaylar vermekten kaçınmıştı.

ABD Aegis füze savunma sistemini 2015 yılında Doğu Akdeniz'de, geçen sene mayıs ayında ise Romanya'da da aktif hale getirmişti.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplum, Kuzey Kore yönetimini füze denemesinden dolayı kınamıştı ancak Kim Jong-un yönetimi balistik füze programına devam edeceğini belirtiyor.

Etiketler: Kuzey Kore, balistik füze, abd füze
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