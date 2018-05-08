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Buradasınız : » » ABD halkının Beyaz Saray'a güveni azaldı

ABD halkının Beyaz Saray'a güveni azaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir araştırma, Başkan Trump ve ekibine olan güvenin giderek düştüğünü gösterdi.

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ABD halkının Beyaz Saraya güveni azaldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nda 15. ayını tamamlayan Donald Trump'a kamuoyu desteği giderek düşüyor. Yapılan son araştırma, Amerikalıların yüzde 62'sinin Trump'ın yönetim biçimini karmakarışık ve kaotik gördüğünü ortaya koydu.

"Beyaz Saray'da kaos var"

Araştırmada, "Trump'ın yönetim biçimi hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 42'si "kaotik (karmaşa içinde)" yanıtını verdi. Yüzde 20'si ise, Beyaz Saray’da kısmen kaosun hüküm sürdüğü kanaatinde. Bu oran bir ay öncesine göre 4 puan daha yükseldi.

Buna karşılık ABD Başkanı’nın yönetimini çok iyi bulanların oranı yüzde 11. Kısmen iyi bulanlar ise yüzde 21.

Katılımcılar, göreve geldiğinden bu yana Trump'ın "kavgacı ve kızgın" olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre, Amerikan Başkanı'nın sosyal medya hesapları da kaos havası yaratıyor. 

Araştırma, sadece Trump'a değil ekibine güvenin de azaldığını ortaya koydu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kamuoyu desteği, güven, Donald Trump, beyaz saray, anket, abd
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