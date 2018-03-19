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Buradasınız : » » ABD, Güney Kore ve Japonya'dan nükleer silah toplantısı

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan nükleer silah toplantısı

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan güvenlik yetkilileri, ABD'nin San Francisco kentinde bir araya gelerek Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu ele aldı.

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ABD, Güney Kore ve Japonyadan nükleer silah toplantısı

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un hafta sonunda ABD'yi ziyaret ederek görüşmeler yaptığını aktardı.

Chung, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ve Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Shotaro Yachi'nin görüşmelerinde, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu ele aldıkları belirtildi.

Toplantıda Güney Kore, ABD ve Japon güvenlik yetkililerinin gelecek haftalarda üçlü iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştıkları vurgulandı.

Muhtemel Trump-Kim zirvesi

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini iletmiş, ABD Başkanı Trump'ın daveti kabul ettiğini ve iki liderin mayısta bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Kim'in, Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, nükleer silah, kore, Kim Jong Un, Japonya, abd
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