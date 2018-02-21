  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Türkiye ile ortak hedeflere ulaşmak için daha iyi şekilde çalışacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Türkiye ile ortak hedeflere ulaşmak için daha iyi şekilde çalışacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ABD ile Türkiye'nin ortak hedefleri olduğunu ve birlikte çalışmaya devam edileceğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Türkiye ile ortak hedeflere ulaşmak için daha iyi şekilde çalışacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afrin’de ABD'nin bulunmadığını ve herhangi bir gruba teçhizat vermediğini belirten Nauert, "Afrin’de olup bitenlerle ilgili bilgimiz sınırlı." dedi.

Sözcü Nauert, "ABD’nin Afrin'de olup bitenlerle ilgili algısı nedir?" şeklinde soruya, "ABD Afrin’de bulunmuyor, herhangi bir gruba da teçhizat vermiyor. Bu sebeple Afrin’de olup bitenlerle ilgili bilgimiz sınırlı çünkü orada yokuz." karşılığını verdi.

"Hedeflere ulaşmak için daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız"

ABD yönetiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü anımsatan Nauert, şöyle konuştu:

"Taraflar son bir kaç yıl içerisinde birlikte çok iyi bir şekilde çalışmadığını kabul etti. Bu konuda (ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu. NATO müttefiki ve ortak olarak DEAŞ'a karşı mücadelede ortak hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak için biz şimdi daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız."

Görüşmelerin Afrin'i kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir soru üzerine ise Heather Nauert, "Bunlar gizli diplomatik görüşmeler. Bakan Tillerson, Amerikalılar ve diğerleri için en iyi sonuçlara gizli görüşmeler yoluyla ulaşabileceğini düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Doğu Guta'da yaşananlardan derin kaygı duyuyoruz" 

Nauert, basın toplantısında Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, "Doğu Guta'da yaşananlardan dolayı derin kaygı duyuyoruz. Son raporlar gösteriyor ki hava saldırıları doğrudan hastaneleri ve sivillerin olduğu bölgeleri hedef alıyor, bunun sonucunda ise son 48 saat içerisinde yüzden fazla kişi hayatını kaydetti." diye konuştu.

Saldırıların son günlerde daha da arttığını belirten Nauert, "Esed rejimi kuşatma altına alarak insanları açlık sınırına iten bir taktik uyguluyor ve bu da bir insanlık felaketidir. Doğu Halep'teki felaket şimdi Doğu Guta'da tekrar ediyor." ifadesini kullandı.

Bölgede görev yapan sağlık personeli ve saldırı sonrası sivillerin kurtarılması için çalışan gönüllülerden övgüyle bahseden Nauert, bu kişilerin başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske attığını söyledi. Nauert, Rusya'nın Esed rejimi üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini kaydetti.

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 167 sivil öldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
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