ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Netanyahu'ya: Kalbimde özel bir yeriniz var

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu turuna çıktı. Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Pompeo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya "Bizim için son derece önemli ortaklarsınız. Kalbimde özel bir yeriniz var." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, başkent Telaviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiği ve daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'dan, İsrail'e gelen Pompeo'nun, bugün Ürdün'e geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA