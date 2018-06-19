ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi

ABD basınında ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceği iddia edilmişti.

Gerekçe ise konseyin İsrail'e karşı uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır. İddialar, Trump yönetiminden isimsiz kaynaklara dayandırıldı.

Haley ve Pompeo son sözü söyledi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin konseyden ayrıldığını açıkladı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bu karara destek verdiği söylenenler arasında.

Trump geçen yıl sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump bir yıl önce konsey içerisinde reform yapılmazsa ülkenin çekileceğini söylemişti.

Haley bunu hatırlattı, bu süre içerisinde konseyde bir değişiklik olmadığını anlattı.

İsrail'e karşı tavrı hazmedemedi

Konsey içerisindeki Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlalleri yaptığını savundu.

ABD'nin konseyden ayrıldığını açıklayan Haley, "Konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var." dedi.

Haley BM'ye yüklendi: İsmine layık değil

Ayrıca, Nikki Haley, konseyin yapacağı yenilikler sonrasında ABD'nin tekrar katılabileceğinden bahsederek, "Bu konsey ismine layık değil." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise konseyin insan hakları ihlallerini savunma noktasında "yetersiz" olduğunu ileri sürdü.

Pompeo'dan "iki yüzlülük" yakıştırması

Mike Pompeo'ya göre konsey insan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırıyor.

Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'e yaptığı eleştirilerin "iki yüzlülük olduğunu" savundu.

Filistin-İsrail sorunu konseyin gündeminde

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi var.

ABD veto etti, 120 ülke Filistin'e sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddete karşı Filistin halkının korunmasını isteyen tasarı onaylandı.

Tasarıyı ABD veto etti, Türkiye'nin başını çektiği 120 ülke İsrail'e karşı Filistin'e sahip çıktı. Filistin tasarısına 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.

Kaynak: AA, TRT Haber