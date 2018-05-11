ABD Başkanı Trump'tan Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir'e tebrik

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Donald J. Trump, yemin ederek bugün görevine başlayan Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'i tebrik ediyor. Başkan ayrıca rekabetçi ve barışçıl seçim sürecine katıldıkları için tüm Malezya halkını da tebrik ediyor."

Açıklamada, ABD-Malezya Kapsamlı Ortaklığı'nın güçlendirilmesi ve hem bölgesel hem de uluslararası meydan okumalara karşı ortak adımlar atılması da vurgulandı.

Mahathir Muhammed, Malezya Devlet Sarayı'nda dün düzenlenen törende yemin ederek resmi olarak ülkenin 7. başbakanı olmuştu.

Kaynak: AA