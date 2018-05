ABD Başkanı Trump, Paris'teki saldırıyı kınadı

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırgan yayaları hedef aldı. Bir kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Paris'teki terör saldırısından oldukça üzgünüm. Bir noktada ülkeler gözlerini açmak zorunda kalacaklar ve gerçekten ne olup bittiğini görecekler. Bu tür hastalık ve nefret, sevgi dolu, barışçıl ve başarılı bir ülke ile uyuşmuyor. Teröre ilişkin düşünce sürecimizde değişim gereklidir."

