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ABD Başkanı Trump, Paris'teki saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te, bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı saldırıdan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Trump, Paristeki saldırıyı kınadı

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırgan yayaları hedef aldı. Bir kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Paris'teki terör saldırısından oldukça üzgünüm. Bir noktada ülkeler gözlerini açmak zorunda kalacaklar ve gerçekten ne olup bittiğini görecekler. Bu tür hastalık ve nefret, sevgi dolu, barışçıl ve başarılı bir ülke ile uyuşmuyor. Teröre ilişkin düşünce sürecimizde değişim gereklidir."

"DEAŞ'ı yenme kararlılığı güçleniyor"

Öte yandan Beyaz Saray'dan da Paris'te yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.

"ABD, Paris'teki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınıyor. Dua ve temennilerimiz, kurbanlar ve aileleriyledir. Menfur terör eylemlerine karşı Fransız halkı ve hükümetinin yanındayız. Gerektiğinde her türlü yardımı yapmayı vadediyoruz. Bu tür saldırılar, küresel koalisyonun DEAŞ'ı yenme ve onun varlığını ortadan kaldırma kararlılığını güçlendiriyor."

Paris'teki bıçaklı saldırı

Paris'teki Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüpheli, bıçakla yayalara saldırdı.

Saldırıda bir kişi öldü. 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı ve bıçaklı saldırgan ölü ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Trump, Paris saldırısı, Paris, abd
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