ABD Başkanı Trump, Paris'teki saldırıyı kınadı

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırgan yayaları hedef aldı. Bir kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Paris'teki terör saldırısından oldukça üzgünüm. Bir noktada ülkeler gözlerini açmak zorunda kalacaklar ve gerçekten ne olup bittiğini görecekler. Bu tür hastalık ve nefret, sevgi dolu, barışçıl ve başarılı bir ülke ile uyuşmuyor. Teröre ilişkin düşünce sürecimizde değişim gereklidir."

So sad to see the Terror Attack in Paris. At some point countries will have to open their eyes & see what is really going on. This kind of sickness & hatred is not compatible with a loving, peaceful, & successful country! Changes to our thought process on terror must be made. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Mayıs 2018

"DEAŞ'ı yenme kararlılığı güçleniyor"

Öte yandan Beyaz Saray'dan da Paris'te yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.

"ABD, Paris'teki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınıyor. Dua ve temennilerimiz, kurbanlar ve aileleriyledir. Menfur terör eylemlerine karşı Fransız halkı ve hükümetinin yanındayız. Gerektiğinde her türlü yardımı yapmayı vadediyoruz. Bu tür saldırılar, küresel koalisyonun DEAŞ'ı yenme ve onun varlığını ortadan kaldırma kararlılığını güçlendiriyor."

Paris'teki bıçaklı saldırı

Paris'teki Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüpheli, bıçakla yayalara saldırdı.

Saldırıda bir kişi öldü. 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı ve bıçaklı saldırgan ölü ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kaynak: AA, TRT Haber