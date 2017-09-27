ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore için çok yıkıcı olacak

ABD Başkanı Trump, "(Askeri seçenek) tercih etmek istediğimiz bir seçenek değil ancak eğer etmemiz gerekirse bu Kuzey Kore için çok yıkıcı olacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "(Askeri seçenek) Tercih etmek istediğimiz bir seçenek değil ancak eğer etmemiz gerekirse bu, Kuzey Kore için çok yıkıcı olacak. Bu seçeneği tercih etmemiz gerekirse bu Kuzey Kore için çok yıkıcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD'yi ziyaret eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı, Kuzey Kore rejimiyle ilgili "(Askeri seçenek) Tercih etmek istediğimiz bir seçenek değil ancak eğer etmemiz gerekirse bu Kuzey Kore için çok yıkıcı olacak. Bu seçeneği tercih etmemiz gerekirse ederiz." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın terörle mücadelede ABD ile yakın iş birliği içinde olması nedeniyle Rajoy'a teşekkür eden Trump, "Kuzey Koreli büyükelçiyi sınır dışı kararı verdiği ve vahşi Kuzey Kore rejimini izole etme çabalarımızda yanımızda durduğu için İspanya'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer programının tüm dünyayı tehdit ettiğini dile getiren Trump, bu ülkenin nükleerden tamamen arındırılması için tüm devletlerin destek vermesi gerektiğini ifade etti. Kuzey Kore ticaretini sınırlandırdığı için Çin'den de övgüyle bahseden Trump, "Özellikle Kuzey Kore ile tüm bankacılık işlemlerini sona erdirdiği için Çin'i alkışlıyorum." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında İspanya'nın Irak ordusundan 30 bin civarında askeri eğittiğini belirten Trump, DEAŞ'ın ortak düşman olduğuna ve ortak çabaların devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Venezuela'daki krize de değinen Trump, İspanya ve Çin gibi ülkelerin yardımıyla ülkedeki demokratik sistemin yeniden kurulabileceğine inandığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın Katalonya bölgesiyle ilgili bir soru üzerine, "İspanya büyük bir ülke ve bu ülke birleşik kalmalı. Orada bir sürecin geliştiğini görüyoruz ama aslında bu yüzyıllardır süren bir durum. Eğer (Katalonya'da) bir oylama yapılırsa sonucun ne olacağını kimse bilemez. Kendi adıma konuşacak olursam İspanya'nın birleşik kalmaya devam ettiğini görmek isterim." yorumunu yaptı.

"Kabul edilemez bir ihlaldir"

İspanya Başbakanı Rajoy da DEAŞ karşıtı koalisyonun en büyük dördüncü katılımcısı olduklarını hatırlatarak, özellikle Irak'ın yeniden inşası sürecinde etkin rol oynamak istediklerini belirtti.

"Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma rejimine meydan okuması, uluslararası meşruiyetin kabul edilemez bir ihlalidir." ifadesini kullanan Rajoy, ABD ile bu konuda aynı noktada durduklarını ve beraber hareket edeceklerini vurguladı. Rajoy, "Kimse dünyanın o bölgesinde savaş olsun istemez. Ancak Kuzey Kore'deki son gelişmeler, güçlü durmamız gerektiğini gösteriyor. Şu ana kadar alınan yaptırım kararlarını destekliyoruz." dedi.

Rajoy, Katalonya'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da "Tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etme kararı benim alacağım bir karar değil. Katalan yönetimi tarafından alınacak bir karar değil. Bu çok yanlış olurdu." açıklamasını yaptı.

Katalonya bölgesinde şu anda herhangi bir seçim komitesi olmadığını ve Katalan hükümeti içinde referandumu organize edecek bir ekibin bulunmadığını dile getiren Rajoy, bu şartlar altında herhangi bir meşru referandumun olamayacağını söyledi.