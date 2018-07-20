ABD Başkanı Trump: Karadağ Üçüncü Dünya Savaşı çıkarabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda NATO'nun kurucu 5'inci maddesiyle ilgili eleştirilerde bulunurken sunucunun sorusu üzerine Karadağ'la ilgili tartışmalara yol açacak açıklamalarda bulundu.

5'inci maddeyi sorguladı

Trump, NATO'nun bir üyesine yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. maddenin ittifak tarihinde sadece bir kez, o da ABD'ye yönelik 11 Eylül 2011 saldırıları sonrasında aktive edildiğini söyledi.

Haziran 2017'de resmen NATO üyesi olan eski Yugoslavya cumhuriyeti Karadağ'la ilgili Fox News sunucusu Tucker Carlson, ''Benim oğlum niye bir saldırıdan savunmak için Karadağ'a gitmek zorunda olsun?'' sorusunu yöneltti.

"Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke"

''Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aynı soruyu sorup duruyorum'' karşılığını veren Trump, şöyle devam etti:

''Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke… Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız.''

"NATO'nun finansmanıyla ilgili"

Geçen hafta NATO zirvesinde Trump'ın itip önüne geçtiği Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, ABD Başkanı'nın bu yorumunun, NATO'nun varlığının haklı çıkarılması bağlamında değil, NATO'nun finansmanıyla ilgili olduğunu söyledi.

Markovic, parlamentoda ''Trump bir soruya yanıt verirken Karadağ halkının cesur olduğunu söyledi ve ABD vatandaşlarının diğer NATO üyeleri için savaşıp ölmelerini istemediğini belirtti'' dedi.

Trump'a tepkiler

Sosyal Demokrat Parti lideri Ranko Krivokapic ise "ABD tarihinin en acaip başkanı… Bu başkanla, dış politika konusundaki bu bilgisiyle neler olabileceğini kim bilebilir'' şeklinde tepki gösterdi.

STK yöneticisi Boris Raonic ''Trump'ın ülkeler hakkında açıklama yapmadan önce çalışmadığı belli oluyor. Aptalca açıklamaları bunun sonucu" değerlendirmesini yaptı.

Nüfusu 630 bin, asker sayısı 2 bin olan Karadağ'ın geçen yıl NATO'ya 29. üye olarak kabul edilmesine Rusya, tepki göstermişti.

Kaynak: The Guardian