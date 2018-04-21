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ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gidiyor

İngiltere'de hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

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ABD Başkanı Trump, İngiltereye gidiyor

İngiltere basınında yer alan haberlere göre görüşmelerin sürdüğü, muhtemel ziyaretin Temmuz ayında olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştireceği ziyareti 1,2 milyar dolara mal olan yeni büyükelçilik binasını açmak istemediği gerekçesiyle iptal ettiğini twitter hesabından duyurmuştu.

 

 

Trump'ın İngiltere ziyaretinde protestolara hedef olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Reuters, İHA

Etiketler: Trump, theresa may
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