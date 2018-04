ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gidiyor

İngiltere basınında yer alan haberlere göre görüşmelerin sürdüğü, muhtemel ziyaretin Temmuz ayında olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştireceği ziyareti 1,2 milyar dolara mal olan yeni büyükelçilik binasını açmak istemediği gerekçesiyle iptal ettiğini twitter hesabından duyurmuştu.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!