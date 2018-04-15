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Buradasınız : » » ABD Başkan Yardımcısı Pence: Daha fazla kimyasal saldırı tolere edilmeyecek

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Daha fazla kimyasal saldırı tolere edilmeyecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suriye'de daha fazla kimyasal saldırının tolere edilmeyeceğini söyledi.

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ABD Başkan Yardımcısı Pence: Daha fazla kimyasal saldırı tolere edilmeyecek

ABD Başkan Yardımcısı Pence, kimyasal silah kullanımı konusunda Suriye'yi uyardı. Pence, "Rejime açık ve net bir mesaj verdik. ABD ve müttefikleri, masum erkeklere, kadınlara ve çocuklara karşı kimyasal silah kullanımını tolere etmeyecek. Kimyasal silahların gelecekte Esed tarafından kullanılmasını engellemeye hazırız" dedi.

Suriye rejimine ait hedefler vuruldu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki kimyasal silahlara Cumartesi sabaha karşı düzenlediği operasyon kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu belirtildi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: suriye, Mike Pence, Esed Rejimi, abd
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