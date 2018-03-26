ABD 60 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Rus Ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya suikast üzerine İngiltere ile Rusya arasında başlayan kriz derinleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump 60 Rus diplomatı ülkesinden çıkarma kararı aldı.

Trump yönetimi, Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nun kapatılması talimatını da verdi.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Durumları ciddiyetini koruyor

66 yaşındaki eski ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia halen hastanede tedavi altında ve durumları ciddiyetini koruyor.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etti.

Sinir gazı kullanıldı

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

Takas edilmişti

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladı.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber