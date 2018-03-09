  • 09 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.816
    EURO 4.701
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.306
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AB, terör mağdurları için özel merkez kuracak

AB, terör mağdurları için özel merkez kuracak

Avrupa Birliği terör saldırıları mağdurlarına destek sağlamak için Terör Mağdurları Koordinasyon Merkezi kuracak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
AB, terör mağdurları için özel merkez kuracak

11 Mart'ta gerçekleşecek "Avrupa Terör Mağdurlarını Anma Günü" için aralarında AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos'un da bulunduğu komisyon üyeleri ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dünyanın hiçbir yerinde terörizmin yeri yoktur. Terör tüm insanlığa karşı hain ve alçak bir harekettir. Ölüm saçar ve sağ kalan mağdurları da hayatının sonuna kadar yaralı bırakır" ifadelerine yer verildi.

AB'nin teröre karşı direncini geliştirme ve vatandaşlarını koruma konusunda kararlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Avrupa çapında terör mağdurlarına tam desteğin sürdüğü ve sürmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun 2019 yılında işler hale getirilecek bir Terör Mağdurları Koordinasyon Merkezi için gerekli tüm desteği vereceğinin altı çizilerek, merkezin temel amacının terör mağdurlarına destek ve eğitim vermek olduğu ifade edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 11 Mart 2004 tarihinde meydana gelen ve 200'e yakın insanın ölümüne neden Avrupa tarihindeki en büyük terör saldırısının ardından 11 Mart "Avrupa Terör Mağdurlarını Anma Günü" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör mağdurları koordinasyon merkezi, terör, AB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER