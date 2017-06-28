AB komisyonu, Google'ın cezasını kesti!

AB Komisyonu, Google için ileri sürülen rekabeti engelleyici davranışları bir süredir inceliyordu. Google'ın alışveriş arama hizmeti üzerinde süren yedi senelik incelemeler sonrasında Avrupa Birliği'nden bugün gelen bir kararla Google, rekor miktarda bir cezaya çarptırıldı.

AB Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Google, AB rekabeti engelleme kurallarını çiğnedi ve 2,42 milyar euro (yaklaşık 2,7 milyar dolar) cezaya çarptırıldı. Açıklama, Google'ın "arama motoru olarak piyasadaki konumunu kötüye kullandığını ve diğer bir Google hizmetine, kıyaslamalı alışveriş hizmetine yasadışı avantaj sağladığını" belirtiyor.

AB Komisyonu, Google'a rekabeti engelleyici davranışlarını 90 gün içerisinde sonlandırması uyarısında bulundu. Google, bu emre uymaması halinde "Google'ın ana şirketi Alphabet'in dünya çapındaki günlük ortalama cirosunun yüzde 5'ine kadar ceza ödemeleriyle karşı karşıya kalacak".

AB rekabet ilkelerini denetleyen AB Komisyonu komiseri Margrethe Vestager, "Google'ın hayatımızda fark yaratan çok sayıda yenilikçi ürün ve hizmetle karşımıza çıktığını, bunun iyi bir şey olduğunu" söyledi ve şunları ekledi:

"Ancak Google'ın karşılaştırmalı alışveriş hizmeti, ürünleri daha iyi hale getirerek müşterilerin dikkatini çekmeye odaklanmıyordu. Google bunun yerine kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini öne çıkardı ve rakiplerini arka plana düşürdü. Google'ın yaptıkları AB kuralları karşısında yasadışı."

AB Komisyon daha önce 2009'da Intel'e 1,1 milyar dolarlık bir ceza kesmişti. Komisyonun kesebileceği en yüksek ceza, şirketin yıllık global satışlarının yüzde 10'una ulaşabiliyor. Google için bu sayı, 2016'da 9 milyar dolar.

Komisyon Nisan 2016'da Google'ın Android ile "konumunu kötüye kullandığını" ileri sürmüştü. Üçüncü bir incelemede ise AB Komisyonu, Google'ın çevrimiçi reklamcılık piyasasında konumunu kötüye kullandığını iddia ediyor.