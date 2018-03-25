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Buradasınız : » » 6 yaşındaki minik sunucu izlenme rekoru kırdı

6 yaşındaki minik sunucu izlenme rekoru kırdı

ABD'de 6 yaşındaki bir çocuğun ödevi için hazırladığı video büyük ilgi gördü.

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ABD'de 6 yaşındaki Carden Corts, hava durumu sunucusunu canlandırdığı okul ödevi için kameranın karşısına geçti.

Fırtınada rüzgara, karda soğuğa, arkasından yaklaşan hortuma aldırış etmeden hava durumunu aktardı.

Okul ödevi olarak hazırladığı video, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Kameranın arkasında ise bir film yapım şirketinde çalışan babası vardı.

Kameranın büyüsüne alışık olan baba oğlunun ödevine biraz renk katmak isteyince, dozunu kaçırdı.

Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hava durumu, carden corts, abd
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