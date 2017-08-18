  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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4 günlüğüne açılan Refah Sınır Kapısı kapatıldı

Mısır yönetiminin, insani durumlar için dört günlüğüne açtığı Refah Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi.

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4 günlüğüne açılan Refah Sınır Kapısı kapatıldı

Mısır yönetiminin, insani durumlar için dört günlüğüne açtığı Refah Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Gazzeli hacıların çıkışı ve insani durumlar için dört gün önce açtığı Refah'ı bugün kapattığı belirtildi.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a geçecek Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı pazartesi günü geçici olarak açılmıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Etiketler: refah sınır kapısı, gazze, hac farizası
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