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14 yaşındaki öğrenci babasının silahıyla arkadaşlarını vurdu

Brezilya'da silahlı öğrenci sınıf arkadaşlarını vurdu. Olayda 2 öğrenci yaşamını yitirdi.

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14 yaşındaki öğrenci babasının silahıyla arkadaşlarını vurdu

Brezilya'nın Goiania kentindeki okulda bir öğrencinin elindeki silahıyla sınıf arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 4'ünün de yaralandığı bildirildi.

Goiania Polis Teşkilatından Yarbay Marcelo Granja yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşlarına elindeki silahla ateş açtığını belirterek, saldırıda 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.

Saldırganın babasının polis olduğunu dile getiren Granja, öğrencinin saldırıda babasının silahını kullandığını kaydetti. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Brezilya, silahlı saldırı
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