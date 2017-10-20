14 yaşındaki öğrenci babasının silahıyla arkadaşlarını vurdu

Brezilya'nın Goiania kentindeki okulda bir öğrencinin elindeki silahıyla sınıf arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 4'ünün de yaralandığı bildirildi.
Goiania Polis Teşkilatından Yarbay Marcelo Granja yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşlarına elindeki silahla ateş açtığını belirterek, saldırıda 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.
Saldırganın babasının polis olduğunu dile getiren Granja, öğrencinin saldırıda babasının silahını kullandığını kaydetti. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA