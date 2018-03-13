1055 sivil Esed'in ablukasındaki El Kadem'den İdlib'e gönderildi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki El Kadem bölgesinden tahliye edilen bin 55 sivil İdlib'e ulaştı.

Tahliyeler, bölgedeki askeri muhaliflerle rejim arasında varılan mutabakat gereği gerçekleştirildi.

Çoğu kadın ve çocuk, bin 55 kişi Yermük kampının doğusundaki El Kadem'den İdlib'e taşındı.

26 otobüsten oluşan konvoydakilerin bir kısmı, İdlib ve Halep batı kırsalında yardım kuruluşlarının kurduğu geçici konaklama merkezlerine yerleşecek.

Bir kısmı da bölgedeki akrabalarının yanına gidecek. Ancak rejimin İdlib'e yönelik saldırıları sürüyor.

Sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Kaynak: TRT Haber, AA