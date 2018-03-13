  • 13 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.874
    EURO 4.803
  • BIST 118266.86
    ALTIN 165.206
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 1055 sivil Esed'in ablukasındaki El Kadem'den İdlib'e gönderildi

1055 sivil Esed'in ablukasındaki El Kadem'den İdlib'e gönderildi

Suriye'de rejimin ablukasındaki El Kadem bölgesinden bin 55 sivil tahliye edildi. 26 otobüslük konvoy İdlib'e gitti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
1055 sivil Esedin ablukasındaki El Kademden İdlibe gönderildi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki El Kadem bölgesinden tahliye edilen bin 55 sivil İdlib'e ulaştı.

Tahliyeler, bölgedeki askeri muhaliflerle rejim arasında varılan mutabakat gereği gerçekleştirildi.

Çoğu kadın ve çocuk, bin 55 kişi Yermük kampının doğusundaki El Kadem'den İdlib'e taşındı.

26 otobüsten oluşan konvoydakilerin bir kısmı, İdlib ve Halep batı kırsalında yardım kuruluşlarının kurduğu geçici konaklama merkezlerine yerleşecek.

Bir kısmı da bölgedeki akrabalarının yanına gidecek. Ancak rejimin İdlib'e yönelik saldırıları sürüyor. 

Sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.  

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: suriye, Şam, Esed, el kadem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER